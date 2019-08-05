Япония захотела встречи с Путиным после поездки Медведева на Курилы

Синдзо Абэ выразил желание обсудить «проблемы» Японии и России с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сентябре хотел бы встретиться президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

По словам представителя японского правительства, лидерам двух держав необходимо лично встретится и обсудить некие «проблемы». О чем конкретно идет речь, не говорится. Однако заявление об осенней поездке прозвучало спустя несколько дней после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Курильские острова, пишет «Национальная служба новостей».

Острова Курильской гряды являются многолетней спорной территорией, которая де-факто принадлежит России. Однако из-за этого правительства двух стран не могут подписать мирное соглашение.

Ранее Токио выразил протест Москве из-за запланированных стрельб в районе острова Кунашир. По мнению японского кабмина, усиление военного присутствия России на «северных территориях» противоречит позиции Японии.

Последний раз Абэ и Путин виделись на полях саммита G20 в Осаке, главы государств обсуждали в том числе и вопрос мирного договора. В январе премьер-министр Японии заявил, что суверенитет его государства распространяется на южные Курильские острова, напоминает «Дни.ру».