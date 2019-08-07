Обвиненный в справлении нужды в подъезде полицейский пытается вернуться на службу

Бывший сотрудник убойного отдела из Сургута, уволенный за то, что, якобы, справил малую нужду в подъезде, пытается вернуться на службу. Об этом «URA.RU» рассказал сам экс-полицейский, по совету адвокатов скрывающий имя.
«Меня уволили по надуманным причинам, якобы я пописал в подъезде, что попало на видеокамеры, а видео затем разошлось по Сети и меня уволили», — рассказал полицейский.
По мнению экс-полицейского, кто-то также подделал его подпись в должностной инструкции, о чем он заявил на суде, но эксперт-почерковед из Сургута заключил, что подпись подлинная. Однако, независимый эксперт усомнился в выводах коллеги. При этом он указал на отсутствие соответствующих навыков у эксперта из ХМАО. После этого, в дело вмешался другой экс-полицейский, уволенный, якобы, за драку «честный гаишник» Сергей Иванов, ставший сейчас правозащитником. «У эксперта нет образования и стажа для проведения экспертизы, он не имел права ее проводить, но провел и взял за это деньги. На лицо все признаки мошенничества», — заявил Иванов.
На основании этих выводов, полицейский, уволенный за, якобы, справление нужды, обратился в следственный комитет Сургута, с просьбой завести уголовное дело по факту дачи заведомо ложной экспертизы, но дело не возбудили. Сейчас правозащитник Иванов записал видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на его подчиненных. В СУ СК РФ по Югре агентству рассказали, что отказной материал по уголовному делу запрошен и в ситуации будут разбираться.