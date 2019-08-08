Задержанному экс-президенту Киргизии посоветовали не надеяться на справедливый суд

Правление Алмазбека Атамбаева было авторитарным и он постоянно преследовал оппонентов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал заложником системы, в формировании которой сам же и принимал участие. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» эксперт по странам Центральной Азии Даниил Кислов, справедливого суда экс-главе государства ждать не стоит.

«Атамбаева арестуют, будут судить. Суд будет тенденциозным и несправедливым», — пояснил Кислов. По мнению эксперта, во многом в этом виноват сам бывший глава государства, так как действующая в стране система создавалась и до его правления, и при нем самом. «Атамбаев сам арестовал и посадил нескольких своих оппонентов-политиков, вытаптывая себе политическое поле», — отметил Кислов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Атамбаев сдался властям после того, как спецназ дважды штурмовал его резиденцию в Чуйской области, напоминает «Ридус». Бывшего главу страны доставили на допрос, так как подозревают в причастности к тяжким преступлениям. В ходе столкновений силовиков и сторонников Атамбаева пострадали 43 человека, скончался один из спецназовцев.