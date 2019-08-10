Мэр распорядился отмыть бомжей, чтобы не пугать их видом горожан

Бездомные на лавочках пугают туристов во Львове Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Львова Андрей Садовый поручил своим подчиненным организовать еженедельное купание бездомных, чтобы те не отпугивали своим внешним видом туристов и местных жителей. О своем решении Садовый заявил на заседании исполнительного комитета.

«Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно — хотя бы раз или дважды в неделю — посещать баню», — цитирует градоначальника телеканал 360. Он подчеркнул, что бездомные отпугивают людей, когда спят утром на лавочках. Также Садовый добавил, что нужно обратиться к частному сектору: отелям или другим организациям, чтобы они привели бомжей в «адекватный вид».

Как писало ранее «URA.RU», чиновница из Перми ногами толкала лежащего бездомного, чтобы тот ушел с крыльца здания. В Росреестре, где работала чиновница, пояснили, что бездомный облюбовал крыльцо, а вечером приводил туда друзей. После шумихи в СМИ ее уволили из ведомства.