Украинским снайперам дали команду стрелять по мирным жителям Донбасса

Снайпер своей мишенью может сделать любого жителя ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинские военачальники направили к передовой в Донбассае снайперов, разрешив им стрелять по военнослужащим и мирным жителям. Распоряжение, как заявил руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов «Донецкому агентству новостей» было дано в нарушение договора о перемирии.

В инструкции командования войсками Украины, которую зачитал Безсонов, указано, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения», которой может стать «и член вооруженных формирований, и гражданское лицо», пишут РИА «Новости». Представитель ДНР подчеркнул, что подобные инструкции противоречат условиям перемирия и международным конвенциям.

Пресс-служба Народной милиции ДНР 8 августа сообщила, что вооруженные силы Украины готовятся к активным боевым действиям против Донецкой Народной Республики. Так, под Мариуполем украинские войска уже приведены в высшую степень боеготовности. Представители ДНР сообщили о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районах, подконтрольных киевским силовикам.