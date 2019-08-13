12 августа 2019

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

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Клипарт. Сайт президента России, атамбаев алмазбек
Алмазбек Атамбаев был арестован после двух попыток штурма его резиденцииФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, арестованному в его личной резиденции на прошлой неделе, предъявлено обвинение в убийстве и ряде особо тяжких преступлений. Об этом заявили в Генпрокуратуре республики.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — приводит РИА «Новости» слова начальника управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием генпрокуратуры Замира Бейшекеева. По указанным статьям экс-главе государства может грозить пожизненное заключение.

Атамбаева могут обвинить и в подготовке военного госпереворота, передает «Национальная служба новостей». По словам главы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбека Опумбаева, Атамбаев готовился к столкновениям: в его доме был найден целый арсенал стрелкового оружия, а третий этаж дома напоминает военный бункер с укрепленными огневыми точками.

Резиденцию Атамбаева 7 августа взяли штурмом бойцы спецназа. Во время операции пострадали 43 человека, а один из силовиков погиб. Суд арестовал Атамбаева до 26 августа, напоминает агентство Nation News.

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