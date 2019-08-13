Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, арестованному в его личной резиденции на прошлой неделе, предъявлено обвинение в убийстве и ряде особо тяжких преступлений. Об этом заявили в Генпрокуратуре республики.
«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — приводит РИА «Новости» слова начальника управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием генпрокуратуры Замира Бейшекеева. По указанным статьям экс-главе государства может грозить пожизненное заключение.
Атамбаева могут обвинить и в подготовке военного госпереворота, передает «Национальная служба новостей». По словам главы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Орозбека Опумбаева, Атамбаев готовился к столкновениям: в его доме был найден целый арсенал стрелкового оружия, а третий этаж дома напоминает военный бункер с укрепленными огневыми точками.
Резиденцию Атамбаева 7 августа взяли штурмом бойцы спецназа. Во время операции пострадали 43 человека, а один из силовиков погиб. Суд арестовал Атамбаева до 26 августа, напоминает агентство Nation News.