На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

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Клипарт. Государственная пограничная служба Украины. Екатеринбург, судно, морская охрана
На Украине заявили, что запретят судам заходить в крымские портыФото: Государственная пограничная служба Украины, dpsu.gov.ua
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Крым вернулся в состав России

На Украине заявили о необходимости создать морской режимный район вокруг Крыма. Заявление сделали в Госгидрографии Украины.

«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ», — заявил первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

В сообщении сказано, что Россия дублирует украинские электронные навигационные карты, которые пересекаются с украинскими и могут становиться причиной столкновения судов. Сейчас Госгидрография добивается, чтобы мировое сообщество использовало только украинские карты, уточняет телеканал 360.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. Украина, а вслед за ней страны Евросоюза, США, Турция и ряд других государств не признали результаты референдума.

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