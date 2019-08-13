На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

На Украине заявили о необходимости создать морской режимный район вокруг Крыма. Заявление сделали в Госгидрографии Украины.
«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ», — заявил первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.
В сообщении сказано, что Россия дублирует украинские электронные навигационные карты, которые пересекаются с украинскими и могут становиться причиной столкновения судов. Сейчас Госгидрография добивается, чтобы мировое сообщество использовало только украинские карты, уточняет телеканал 360.
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. Украина, а вслед за ней страны Евросоюза, США, Турция и ряд других государств не признали результаты референдума.