Колодцы села Алтай заросли плесенью и грибами Фото: Виктор Сороченко

Село Алтай (Кондинский район ХМАО) осталось без питьевой воды. Об этом «URA.RU» рассказал житель села Виктор Сороченко.

«В колодце плавают грибы, все покрыто плесенью, никто там ничего не чистит. Я-то старый уже и больной, а дети то эту воду и вынуждены пить», — добавил Сороченко.

Село Алтай почти со всех сторон окружено болотами, поэтому добраться туда летом можно только по воде или на вертолете. Взять чистую воду алтайцам неоткуда, рассказывает селянин. По словам мужчины, жителей села «бросили на выживание», так как проблемами 300 человек попросту некому заниматься. «Неужели нельзя в селе Алтай взять на работу хотя бы одного специалиста, к которому можно было бы обратиться с жизненными проблемами? Нет никого!» — сетует Сороченко.

Проблемы, по его словам, в селе начались после появления на посту главы поселения Болчары (в его составе находится село Алтай) Сергея Мокроусова. «Мокроусов за без малого пять лет ни разу не приехал, ни разу не встретился с населением, ни одной проблемы населения не решил», — рассказал мужчина.

В администрации поселения заявили, что уже знают о проблеме с водой и разбираются в ситуации. «Ведется бактериологическое исследование воды на предмет пригодности ее к употреблению. Будем решать — чистить колодцы или копать новые», — рассказала исполняющая обязанности главы поселения Болчары Елена Чапарова.

Также в администрации опровергают самоустранение главы поселения Мокроусова от дел села. По словам Чапаровой, прошлый отчет главы в Алтае прошел в марте.