Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отсрочил реформу рынка мелкой торговли в Екатеринбурге, из-за которой тысячи владельцев киосков рисковали потерять свой бизнес в 2020 году. Глава региона подписал постановление, которое продлевает переходный период с одного года до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации области.
«В указанные договоры вносятся изменения в части увеличения сроков их действия до трех лет», — говорится в постановлении.
При этом активный борец с реформой, предприниматель Андрей Бузилов в беседе с «URA.RU» заявил, что суть проблемы документ не решает — через три года бизнес все равно столкнется с изменениями. «Люди рискуют потерять свои киоски, которые работали 10, 15 лет, в них вложено много денег. Потери для самого города тоже будут огромные — обороты нестационарной розничной торговли доходят до 600 млн рублей в год», — сказал Бузилов.
Оперативно дозвониться до свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх не удалось.
Мэрия планирует ввести новую концепцию размещения киосков, по которой большинство павильонов будет вынесено за пределы центра города. Участки под киоски должны будут разыгрываться через торги. Изначально городские власти дали предпринимателям год, чтобы подготовиться к изменениям — именно на такой срок были заключены свежие договоры аренды земли. Однако бизнесу удалось донести свои опасения до областных властей и прокуратуры, собрав 30 тысяч подписей против реформы.