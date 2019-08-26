«Аэрофлот» обвинили в дискредитации самолетов Superjet

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) обвинила представителей компании «Аэрофлот» в дискредитации их самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после майской катастрофы в аэропорту «Шереметьево». Такое заявление сделал советник гендиректора компании Борис Алешин на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.
«Не должно быть дискуссии в одностороннем порядке — когда случилась катастрофа, и вдруг „Аэрофлот“ рассказал всему миру, что самолет во всем виноват, что он — дрянь и дерьмо», — цитирует слова Алешина «Интерфакс». Представитель корпорации отмечает, что «Аэрофлот» дискредитировал «Суперджеты» во всем мире, бросив обвинения в прессе.
При этом Алешин уточняет, что ОАК в этой ситуации повела себя тактично, не став критиковать перевозчика и уровень готовности его персонала. Алешин также отметил, что «никто не имеет права нигде бросать обвинения» до тех пор, пока расследование по инциденту не завершено.
Трагедия с Superjet произошла в Шереметьево 5 мая. В самолет после взлета попала молния, после чего командир принял решение вернуться и совершить экстренную посадку. Во время приземления лайнер загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа, уточняет «Национальная служба новостей». Минтранс не называл официальных причин катастрофы и обещал представить летом отчет о предварительных результатах расследования инцидента.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что трагедия в Шереметьево не повлияла на интерес заказчиков к SSJ100, сообщало агентство Nation News.