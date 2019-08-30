Аппарели на пермской набережной предназначены не для инвалидов, а для пенсионеров с сумками-тележками Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ни одна из шести рекомендаций детского омбудсмена Прикамья Светланы Денисовой по повышению безопасности и доступности набережной Перми для инвалидов и родителей с детьми за год не была исполнена. Такие выводы можно сделать после изучения письма уполномоченной в адрес МКУ «Пермблагоустройство» от июля 2018 года.

«На лестничном марше около коммунального моста необходимо демонтировать крайнюю внутреннюю аппарель, оставив лишь одну аппарель для транспортировки велосипедов, так как установленные аппарели запрещены для съезда маломобильных групп населения», — говорилось в письме Денисовой. Кроме того, омбудсмен рекомендовала оборудовать скамьи для отдыха и лестничный спуск от Соборной площади поручнями, установить ограждения рядом с ротондой и оборудовать остановки на улице Попова и «Станция Пермь-I» информационными указателями для инвалидов.

По состоянию на 30 августа 2019 года ничего из вышеперечисленного не сделано. При этом в ответе МКУ «Пермблагоустройство» Денисовой сказано, что на самом деле аппарели не предназначены для инвалидов, а «служат вспомогательным устройством для родителей с детскими колясками, пенсионеров с сумками-тележками и путешественников с чемоданами».

«Тот ответ, который мы получили, я считаю классической отпиской чиновников», — заявила «URA.RU» Денисова. Она утверждает, что аппарели для детских колясок не предназначены — спускать коляски там опасно.

В пресс-службе мэрии на запрос «URA.RU» о причинах бездействия не ответили.

Ответ МКУ «Пермблагоустройство» детскому омбудсмену Пермского края Светлане Денисовой Скрин: Ритис Бараускас

Ограждение у ротонды не появилось, поручни у скамеек для отдыха также отсутствуют Фото: Ритис Бараускас