04 сентября 2019

Опубликован полный «список кандидатов Ланового» в Мосгордуму

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50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, лановой василий
В список Василия Ланового вошли 45 кандидатов, которых блогер Алексей Навальный считает «провластными»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Народный артист СССР, звезда фильмов «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» Василий Лановой составил список из 45 кандидатов в депутаты Московской гордумы, которых, как он считает, необходимо поддержать. Он считает, что люди из его списка готовы вести конструктивный диалог с властями.

«Я буду за них [депутатов из его списка] голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы», — заявил Лановой. Артист призвал жителей столицы присоединиться к его решению.

При создании списка Лановой обратил внимание на мнение блогера Алексея Навального и список кандидатов, которых оппозиционер назвал «провластными». Лановой уверен, что раз блогер их считает такими, то «нормальные москвичи» должны выступить в их поддержку, не идя на поводу у Навального.

В Москве в начале августа прошли незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков. Было возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Выборы в законодательные собрания и городские думы пройдут в России 8 сентября. В Кремле проанализируют их итоги и, возможно, изменят правила выбора в Госдуму.

Список Ланового. Скриншот с сайта «Аргументы и факты»

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