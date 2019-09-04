Опубликован полный «список кандидатов Ланового» в Мосгордуму

Народный артист СССР, звезда фильмов «Война и мир», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны» Василий Лановой составил список из 45 кандидатов в депутаты Московской гордумы, которых, как он считает, необходимо поддержать. Он считает, что люди из его списка готовы вести конструктивный диалог с властями.
«Я буду за них [депутатов из его списка] голосовать 100 процентов. Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы», — заявил Лановой. Артист призвал жителей столицы присоединиться к его решению.
При создании списка Лановой обратил внимание на мнение блогера Алексея Навального и список кандидатов, которых оппозиционер назвал «провластными». Лановой уверен, что раз блогер их считает такими, то «нормальные москвичи» должны выступить в их поддержку, не идя на поводу у Навального.
В Москве в начале августа прошли незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда оппозиционных политиков. Было возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.
Выборы в законодательные собрания и городские думы пройдут в России 8 сентября. В Кремле проанализируют их итоги и, возможно, изменят правила выбора в Госдуму.