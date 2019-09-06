Путин поедет добывать золото на Колыму

Владимир Путин поинтересовался, не пожалуются ли на него за незаконную добычу золота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Владимир Путин принял приглашение попробовать себя в роли золотодобытчика на Колыме. Его пригласил глава совета директоров концерна «Арбат», председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский.

«Я приеду», — цитирует РИА «Новости» ответ российского лидера на приглашение Басанского. Представитель ассоциации отметил, что российски лидер уже ходил на подводной лодке, летал на истребителе, а вот золото еще не мыл. В связи с этим Басанский предложил Путину «испытать старательский фарт».

Путин в шутку поинтересовался, не пожалуются ли на него в соответствующие органы за незаконную добычу золота. Басанский ответил, что в регионе к этому подойдут «с пониманием и уважением». Председатель ассоциации недропользователей подчеркнул, что в Магаданской области будут рады видеть президента в любое время.