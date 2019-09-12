Киев потребует у России миллиарды за новый договор о газе

Договор о поставке российского газа транзитом через Украину истекает в конце 2019 года Фото: media.gazprom-neft.ru

Украина будет требовать у «Газпрома» компенсации потерь при заключении нового договора о транзитных поставках газа. Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«В случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — цитирует Витренко ТАСС. По его словам, размер «отступных» может составить 11-14 млрд долларов. Если транзит через Украину продолжится, то компания не будет пересматривать тарифы и требовать компенсации, подчеркнул директор «Нафтогаза».

Слушания по делу о компенсации «Газпромом» убытков «Нафтогазу» запланированы в 2021 году, напоминает «Утро.ру». Причиной спора стало завершение действующего контракта о поставках российского газа в Европу через Украину. Россия настаивает на продлении действующего контракта на год, в то время как Украина хочет добиться договора сроком на 10 лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», в марте Арбитражный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить «Нафтогазу» более 5 млрд долларов. Эта сумма должна компенсировать убытки компании, которая потеряла активы в Крыму, после того как он стал частью России.