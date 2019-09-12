В ПФР раскрыли аферу с пенсиями 500 тысяч россиян

Московские следователи проверяют инцидент, связанный с переводом денежных средств из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) якобы в результате обращения граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
«В среду, 11 сентября, столичное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило по данному факту уголовное дело по ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — передает слова собеседника информационное агентство.
В 2018 и 2019 годах мошенники подделали более 500 тысяч обращений с просьбами о переводе накопительной части пенсии в частные фонды. Злоумышленники заверяли написанные заявления поддельными подписями российских граждан, а также фейковыми подписями и печатями нотариусов. А затем преступники отправляли заявления в ПФР.
При этом сами пенсии похищены не были. Мошенники заработали на процентных отчислениях НПФ за каждого клиента, перешедшего к ним из ПФР.