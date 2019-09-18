Чиновница, победившая мэра Челябинска в суде, «хлопнула дверью»

Глава Челябинска Наталья Котова проиграла суд, но своего добилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова, уволенная с разгромной формулировкой новым главой города и восстановившаяся по суду, «хлопнула дверью». Проработав день в прежней должности, она подала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили источники «URA.RU» в мэрии.

«Суркову не хотели восстанавливать на работе, но пришлось. В итоге она вернулась в понедельник, подала заявление, и его ей подписали уже со следующего дня — с выплатой компенсации за отпуск», — рассказал собеседник агентства. Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов подтвердил, что Суркова действительно уволилась.

Решение об увольнении чиновницы «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» глава города Наталья Котова приняла 5 июля. На ее место приняли подполковника полиции в отставке Вячеслава Борисова. Но Суркова подала в суд и 13 сентября выиграла тяжбу с администрацией. Отвечая на вопросы журналистов после аппаратного совещания 16 сентября, Котова заявила о намерении оспорить судебный вердикт. В итоге конфликт разрешился иным путем.

Суркова считалась человеком вице-мэра Игоря Лопаткина, который неожиданно уволился по собственному желанию в июне. После него отправили в отставку еще нескольких чиновников и сотрудников муниципальных учреждений. Основные кадровые перестановки ожидаются после изменения структуры мэрии.