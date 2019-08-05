Подчиненным мэра Челябинска стал подполковник полиции

Наталья Котова укрепляется за счет бывших силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый руководитель управления по работе с общественными организациями мэрии Челябинска Вячеслав Борисов имеет звание подполковника полиции в отставке. Информацию об этом «URA.RU» подтвердил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

«Он действительно ушел из структур МВД по выслуге лет в звании подполковника. В администрации надеются, что новый руководитель наведет порядок в управлении, особенно в вопросах исполнительской дисциплины», — заявил Сафонов.

В пресс-службе ГУ МВД по региону не стали озвучивать подробности службы Борисова. Его биографию «URA.RU» узнало из собственных источников. 13 лет Борисов служил в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУ УЭБ и ПК) полицейского главка области, был старшим оперуполномоченным по особо важным делам. В последние два года работал в управлении охраны общественного порядка ГУ МВД по региону.

Борисов занял должность, ставшую вакантной после скандальной отставки начальника управления Натальи Сурковой, уволенной «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Нового начальника управления на аппаратном совещании 5 августа представила врио мэра Наталья Котова. Она озвучила еще одного назначение. Начальником управления дорожного хозяйства стал Ринат Кучитаров, ранее руководивший ООО «Красноармейское ДРСУ».