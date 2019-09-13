В мэрию Челябинска возвращается чиновник, уволенный новым главой города по статье

Наталья Суркова вернется в свое кресло в мэрии Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова оспорила в суде приказ об увольнении «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», подписанный врио мэра Натальей Котовой. Как сообщила «URA.RU» бывшая чиновница, 13 сентября она выиграла разбирательство и восстановилась в должности.

«У меня на руках исполнительный лист, в котором черным по белому написано: „Восстановить на работе“. Как это будет выглядеть после той формулировки, с которой меня увольняли, — я бы пока комментировать не хотела. Наверное, это надо спросить у Натальи Петровны [Котовой]», — заявила корреспонденту «URA.RU» Суркова.

«Решение суда в администрацию еще не поступало. Кроме того, это решение еще должно вступить в законную силу», — заявил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Суркова считалась человеком вице-мэра Игоря Лопаткина, который неожиданно уволился по собственному желанию в июне. Котова после этого отправила в отставку несколько чиновников и сотрудников муниципальных учреждений. Основная кадровая революция ожидается после изменения структуры администрации.