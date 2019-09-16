Мэр Челябинска не вернет на работу бывшую подчиненную, выигравшую суд

Наталья Котова не согласна с решением суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова, выигравшая суд по восстановлению на работе, не сможет пока вернуться в мэрию. Об этом заявила «URA.RU» врио мэра Челябинска Наталья Котова.

«Решение суда будет обжаловано», — уточнила Котова. Юристы мэрии подадут документы в Челябинский областной суд.

Тракторозаводский районный суд восстановил Суркову на работе 13 сентября. Котова уволила ее с должности по отрицательным мотивам в начале июля. Причины увольнения не уточняются.

На должность, ставшую вакантной после ухода Сурковой, был принят подполковник полиции в отставке Вячеслав Борисов.