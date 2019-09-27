Жительница пермского города Нытва ждет переезда в нормальный дом Фото: Александр Медведев © URA.RU

Жительница города Нытва (Пермский край) Татьяна Вяткина живет в доме с рухнувшим потолком и кровлей. Фотографии женщина опубликовала на своей странице в соцсетях. Пермячка рассказала, что в ее доме начался ремонт, срок окончания которого сдвинули.

«Живу в доме на улице Горького, 20а. Сперва [говорили, что закончат ремонт] до 1 ноября, сейчас уже до 1 декабря, а мне до каких пор скитаться по больницам да по профилакториям? Пенсия не депутатская по столовкам питаться», — написала Вяткина.

В администрации Нытвенского района указали, что дом был признан аварийным из-за нарушений при строительстве и подлежащим реконструкции. В середине сентября подрядчик приступил к аварийно-восстановительным работам, а жильцов начали расселять.

«В течение ближайших двух месяцев будет произведен ремонт кровли данного дома, капитальный ремонт наружных стен здания с усилением кладки по всему фасаду. В администрации района создан штаб по предотвращению чрезвычайной ситуации», — уточнили в администрации.

Основной объем работ подрядчик намерен выполнить до середины ноября, а полностью завершить ремонт в аварийном доме должны в марте следующего года.