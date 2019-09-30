После слухов о болезни Заворотнюк звезда группы «Мираж» призналась, что написала завещание

55-летняя российская певица, бывшая солистка групп «Мираж» и «Звёзды» Наталья Гулькина написала завещание.
Артистка рассказала о своем решении после сообщений о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, после прочтения новостей о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» написала завещание на больничной койке, она нисколько этому не удивилась.
«Это страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован, нас может забрать болезнь, нас может забрать все что угодно», — сказала в эфире НТВ Гулькина.
25 сентября СМИ сообщили, что якобы страдающая от рака мозга Заворотнюк оформила завещание в больнице. Официальных подтверждений этому нет. По некоторым данным, стоимость движимого и недвижимого имущества актрисы превышает 500 миллионов.