Полковника центрального аппарата СК могли убить из-за квартиры

Причиной убийства следователя центрального аппарата СК Владислава Капустина может быть жилищный вопрос. Как рассказал при задержании Сергей Григорьев, нанесший смертельное ранение сотруднику ведомства, у него отобрали квартиру.
У Григорьева при себе была записка, в которой он объяснил причины нападения. Он заявил, что у него отобрали квартиру. «Судья сказала, что я прав, а им всё равно!» — говорит он на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Baza.
После убийства следователя СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, напавший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее стало известно, что на Капустина напали с ножом у проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Пострадавшего следователя госпитализировали, однако спасти его не удалось. Напавшего на него мужчину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Известно, что Григорьев много раз жаловался на бездействие сотрудников СК.