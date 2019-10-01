Полковника центрального аппарата СК могли убить из-за квартиры

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
На сотрудника ведомства напали во время работыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Причиной убийства следователя центрального аппарата СК Владислава Капустина может быть жилищный вопрос. Как рассказал при задержании Сергей Григорьев, нанесший смертельное ранение сотруднику ведомства, у него отобрали квартиру.

У Григорьева при себе была записка, в которой он объяснил причины нападения. Он заявил, что у него отобрали квартиру. «Судья сказала, что я прав, а им всё равно!» — говорит он на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Baza.

После убийства следователя СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, напавший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее стало известно, что на Капустина напали с ножом у проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Пострадавшего следователя госпитализировали, однако спасти его не удалось. Напавшего на него мужчину отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Известно, что Григорьев много раз жаловался на бездействие сотрудников СК.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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