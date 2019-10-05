Победителем стал Леонид Сергиенко из команды Пелагеи
новость из сюжетаСкандал на шоу "Голос. Дети"
Стало известно имя победителя второго сезона вокального шоу «Голос 60+». Трансляцию финала проекта вел «Первый канал».
В решающий момент за первое место боролись два певца: Леонид Сергиенко из команды Пелагеи и Юрий Шиврин, наставником которого был Лев Лещенко. По итогам голосования победил Леонид Сергиенко из Донецкой области, набравший 70,1% голосов.
После объявления итоговых результатов победитель второй раз выступил перед аудиторией. Кроме того, совместный номер продемонстрировали наставники и участники шоу «Голос 60+».
Ранее стало известно, что в новом сезоне программы изменятся правила голосования. Обновить условия «Первый канал» был вынужден после скандального завершения шестого сезона проекта «Голос. Дети».