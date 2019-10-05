04 октября 2019

Определился победитель «Голос 60+». ВИДЕО

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Победителем стал Леонид Сергиенко из команды ПелагеиФото: скрин YouTube
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Скандал на шоу "Голос. Дети"

Стало известно имя победителя второго сезона вокального шоу «Голос 60+». Трансляцию финала проекта вел «Первый канал».

В решающий момент за первое место боролись два певца: Леонид Сергиенко из команды Пелагеи и Юрий Шиврин, наставником которого был Лев Лещенко. По итогам голосования победил Леонид Сергиенко из Донецкой области, набравший 70,1% голосов.

После объявления итоговых результатов победитель второй раз выступил перед аудиторией. Кроме того, совместный номер продемонстрировали наставники и участники шоу «Голос 60+».

Ранее стало известно, что в новом сезоне программы изменятся правила голосования. Обновить условия «Первый канал» был вынужден после скандального завершения шестого сезона проекта «Голос. Дети».

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