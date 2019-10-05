Синоптики рассказали о сокращении зимы в России

По словам синоптиков, зимой россияным стоит ожидать температурных перепадов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, синоптики фиксируют сокращение периода между установлением устойчивой положительной и устойчивой отрицательной температур.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость», — приводит слова Вильфанда «Российская газета». Он добавил, что в июне в Москве температура поднималась на три градуса выше нормы, в июле же этот показатель упал на полтора градуса ниже нормы.

Осень в этому году оказалась изменчивой, отметил Вильфанд. Так, первая половина сентября выдалась жаркой, а вторая, наоборот, холодной. В другие регионы — в частности, в Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области — в октябре проникнет арктический воздух. Кроме того, влияние циклона ожидается и на юге, в Крыму, где уже объявлено штормовое предупреждение.

Как писало «URA.RU», ранее синоптики пообещали резкие перемены погоды на Урале в течение зимних месяцев. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, это связано с «более контрастными» воздушными массами, движение которых будет приводить к перепадам температур на 10-12 градусов.