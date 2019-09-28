Уралу предрекли аномальные скачки температуры зимой

Уральцам посоветовали готовиться к резким сменам температуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале резкая смена погоды, которая наблюдается в сентябре, ожидается и в зимние месяцы. Так температура с минус 15 градусов может на следующий день понизиться до минус 30 градусов. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Это [температурные скачки] связано с меняющимся климатом. Сейчас смены синоптических процессов и воздушные массы более контрастные — перепады температур уже не пять-семь градусов, а 10-12. Надо быть готовыми к перепадам и зимой: после -15 может быть -30. Вот и сейчас на смену холодной погоде на Урал, в Екатеринбург и Челябинск, придут теплые воздушные массы», — сообщил Варакин корреспонденту «URA.RU».



Он также рассказал, какую погоду следует ждать уральцам на следующей неделе. Так со среды до пятницы температура поднимется до 12-15 градусов, даже в ночные часы температура будет 5-7 градусов. В середине недели возможны осадки. В конце следующей недели, пятница и суббота, будут солнечными и теплыми. Температура придет в норму и чуть выше нормы. Но уже через неделю, начиная с 7 октября, придет волна похолодания.

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области 23 сентября выпал первый снег, при этом температура не опускалась ниже одного градуса. Удивленные уральцы выкладывали в социальные сети фото и видео необычного для начала осени погодного явления.