У Путина выросла зарплата, россияне будут переплачивать за свет, губернаторам разрешили плакать. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Владимир Путин накануне дня рождения отправился на отдых в тайгуФото: Официальный сайт Президента РФ

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Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат президенту РФ, премьер-министру Медведеву и силовикам. Выплаты первым лицам страны увеличатся на 4,3%.

Россиянам придется переплачивать за электричество, которое они не тратили. Нововведение коснется не всех.

В администрации президента губернаторам посоветовали «плакать с народом». Говорят, это поможет кандидатам побеждать на выборах.

«В политическом истеблишменте есть теория о существовании „серых кардиналов“, которые принимают решения. Вокруг политиков действительно всегда крутится много людей». Легендарный идеолог нулевых Александр Левин в интервью «URA.RU» объяснил, во что превратилась свердловская политика и сделал ставку на победителя нашей премии.

Губернатора Югры Наталью Комарову атаковали спамеры. Она физически не может отвечать на телефонные звонки — ее номер узнали хакеры, и теперь на него постоянно звонят боты.

Сегодня Владимир Путин празднует 67-летие. Пресс-служба президента РФ показала, как накануне дня рождения глава государства отдыхал в тайге, собирал ягоды с министром обороны Шойгу и нашел памятный сувенир.

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