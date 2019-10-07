Россиянам придется больше платить за свет

Российские предприниматели будут платить за нереализованную электроэнергию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минэнерго внесло в правительство проект постановления, согласно которому потребители, не использовавшие зарезервированное для них электричество, будут платить больше. Это вызвано тем, что в энергосистеме не реализуется до 65% мощности сетей.

«Проект постановления предлагает механизм, который позволит отказаться от избыточной мощности тем, кому она больше не нужна, и передавать ее новым потребителям», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на проект. Инициатива будет действовать с 2020 года и коснется только крупных потребителей, которые используют более 670 кВт. В пояснительной записке сказано, что предприятия, для которых заявлена большая мощность, потребляют только 12%. Минэнерго несет убытки, так как оплата производится только за реализованное электричество.

Согласно новым поправкам, потребители, которые постоянно используют менее 60% мощности, будут платить больше за передачу электроэнергии другим потребителям: с 2020 года — на 5%, с 2021-го — на 10%. С 2022 года оплата резерва возрастет на 15%, а в 2025 платить за резерв нужно будет 100%. Федеральная антимонопольная служба полагает, что вводить плату за резерв нужно только в регионах с дефицитом сетевой мощности и только для новых потребителей.

Ранее сообщалось, что в России родители платят за электричество в школах. «Общероссийский народный фронт» провел опрос, который показал, что 83% родителей платят за «нужды» школы, передает «Национальная служба новостей».