В Кремле российским губернаторам «разрешили» плакать

В администрации президента России призвали губернаторов плакать вместе с народом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским губернаторам можно плакать, чтобы выиграть выборы. Об этом в администрации президента рассказали на семинарах для политтехнологов, работавших на выборах в 2019 году

В качестве примера привели врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, который возглавил регион, в том числе, благодаря «новой искренности» — слезам на публике. «Надо больше работать в соцсетях, больше „работать с народом“ — условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — цитирует газета «Ведомости» один из источников, знакомых с ситуацией в администрации президента.

При этом обсуждались «неудачные» для власти итоги, например, выборы в Мосгордуму. «В Москве большое число деятелей культуры, которые лояльны власти, их можно было выдвинуть, и они могли бы пройти за счет своей известности», — рассказал собеседник. Он подчеркнул, что идея выдвигать самовыдвиженцев вместо представителей «Единой России» была провальной.