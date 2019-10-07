В Кремле российским губернаторам «разрешили» плакать

Российским губернаторам можно плакать, чтобы выиграть выборы. Об этом в администрации президента рассказали на семинарах для политтехнологов, работавших на выборах в 2019 году
В качестве примера привели врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, который возглавил регион, в том числе, благодаря «новой искренности» — слезам на публике. «Надо больше работать в соцсетях, больше „работать с народом“ — условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — цитирует газета «Ведомости» один из источников, знакомых с ситуацией в администрации президента.
При этом обсуждались «неудачные» для власти итоги, например, выборы в Мосгордуму. «В Москве большое число деятелей культуры, которые лояльны власти, их можно было выдвинуть, и они могли бы пройти за счет своей известности», — рассказал собеседник. Он подчеркнул, что идея выдвигать самовыдвиженцев вместо представителей «Единой России» была провальной.
8 сентября в единый день голосования прошли выборы в 16 регионах России. Осипов победил на выборах с результатом 89,7% голосов. Отмечается, что это единственный пример в новейшей истории России, когда среди соперников кандидата в губернаторы от власти не было ни одного представителя парламентской партии, передает