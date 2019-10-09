Свидетели выписки Заворотнюк раскрыли, как сейчас выглядит актриса

Ранее Анастасия Заворотнюк была выписана из частного онкоцентра в Москве Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Медперсонал, видевший актрису Анастасию Заворотнюк во время ее выписки из больницы, рассказал, что внешность пациентки за время лечения изменилась до неузнаваемости. Ранее Заворотнюк выписали из частного онкоцентра, но сразу после этого ее привезли в другую больницу.

«Ее везли на каталке. Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть!» — приводит портал «Дни.ру» слова сотрудника медцентра. По его словам, у свидетелей выписки Заворотнюк, когда они ее видели, на глазах появлялись слезы.

В данный момент Заворотнюк, у которой была диагностирована неоперабельная опухоль мозга, находится в клинике для реабилитации тяжелобольных пациентов, напоминает «Газета Кемерова». Сообщалось, что у актрисы сильно ослаблена правая часть тела и парализована правая рука. По неподтвержденным данным, Заворотнюк потеряла способность двигаться.