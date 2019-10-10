Свердловский суд оценил жизнь 10-классницы в два миллиона рублей

На Урале осужден пьяный водитель, сбивший 10-классницу. За гибель школьницы ему придется заплатить два миллиона рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.
«Житель Екатеринбурга Иван Дегтярев в ночь на 30 июня 2019 года, управляя автомобилем „Форд Фокус“ в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Комиссаров в селе Монастырка г. Каменска-Уральского, выехал на обочину полосы встречного движения, где допустил наезд на учащуюся 10 класса, — рассказала „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — От полученных травм несовершеннолетняя скончалась».
Сразу после этого Дегтярев предлагал деньги свидетелю аварии и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Виновник приговорен к семи годами лишения свободы и штрафу в два миллиона рублей в пользу потерпевшего — такое решение принял Красногорский районный суд Каменска-Уральского.