09 октября 2019

Свердловский суд оценил жизнь 10-классницы в два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка скончалась в результате пьяной аварииФото: Владимир Андреев © URA.RU

На Урале осужден пьяный водитель, сбивший 10-классницу. За гибель школьницы ему придется заплатить два миллиона рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

«Житель Екатеринбурга Иван Дегтярев в ночь на 30 июня 2019 года, управляя автомобилем „Форд Фокус“ в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Комиссаров в селе Монастырка г. Каменска-Уральского, выехал на обочину полосы встречного движения, где допустил наезд на учащуюся 10 класса, — рассказала „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — От полученных травм несовершеннолетняя скончалась».

Сразу после этого Дегтярев предлагал деньги свидетелю аварии и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Виновник приговорен к семи годами лишения свободы и штрафу в два миллиона рублей в пользу потерпевшего — такое решение принял Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

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