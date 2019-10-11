Российские зэки пообещали расправиться с убийцей саратовской школьницы

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Зеки решили самостоятельно расправиться с убийцей девочки из СаратоваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенные готовятся к физической расправе подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Об этом сотрудники ФСИН узнали из перехваченной записки зеков, сообщает telegram-канал «Силовики».

«Криминальные авторитеты призывают к физическому уничтожению убийцы 9-летней девочки», — сказано в канале. Уточняется, что на почве расправы к заключенному должны применить меры государственной защиты и перевести в одиночную камеру следственного изолятора.

9 октября девочка из Саратова пошла в школу и не вернулась. За поиски взялись местные жители. Тело девочки было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября. Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения, передает РАПСИ. По мнению психолога, обсуждение этой истории в интернете связано с тем, что россияне напуганы.

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