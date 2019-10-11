Российские зэки пообещали расправиться с убийцей саратовской школьницы

Заключенные готовятся к физической расправе подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Об этом сотрудники ФСИН узнали из перехваченной записки зеков, сообщает telegram-канал «Силовики».
«Криминальные авторитеты призывают к физическому уничтожению убийцы 9-летней девочки», — сказано в канале. Уточняется, что на почве расправы к заключенному должны применить меры государственной защиты и перевести в одиночную камеру следственного изолятора.
9 октября девочка из Саратова пошла в школу и не вернулась. За поиски взялись местные жители. Тело девочки было найдено в гаражном кооперативе возле ее дома в ночь на 11 октября. Подозреваемый в убийстве заявил, что он самовольно завладел заброшенным гаражом, где он и убил девочку из-за страха разоблачения, передает