Герой «Битвы экстрасенсов» подал в суд на шоу за испорченную жизнь

Из-за решения экстрасенсов Булатова до сих пор считают маньяком Фото: Личная страница телешоу «Битва экстрасенсов» в Facebook

Уфимец Станислав Булатов обратился в суд с иском к продюсерам передачи «Битва экстрасенсов». По мнению Булатова, программа испортила ему жизнь, потому что экстрасенсы необоснованно обвинили его в убийстве.

«Восемь лет назад к экстрасенсам из передачи обратилась участница „Дома-2“ Диана Изюмская с просьбой найти убийцу своего экс-жениха Олега Тимофеева. Чтобы навести магов на след, она рассказала, что до этого ее возлюбленный был гомосексуалистом», — сообщает телеграм-канал Mash.

Экстрасенсы указали на Булатова, который участвовал в программе, обвинив его в том, что он якобы грабил гомосексуалистов. Обвинения экстрасенсов не подтвердились, но телезрители запомнили Станислава как маньяка. Такое «признание» в обществе мешает ему жить, жалуется участник программы.

Булатов пытался добиться справедливости в Мещанском суде Москвы, однако там иск отклонили. Сейчас дело должны заново рассмотреть в Мосгорсуде.

Ранее «URA.RU» сообщало, что съемочная группа «Битвы экстрасенсов» приехала в тюменское село Зиново, чтобы помочь женщине, схоронившей трех мужей. Супруги героини погибали при странных обстоятельствах, из-за чего она решила, что на нее наложено проклятье, и обратилась к магам.