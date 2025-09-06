Михалков раскритиковал «Анору»

Главный триумфатор премии «Оскар» 2025 года — фильм «Анора» является слабым произведением. Об этом кинорежиссер Никита Михалков заявил 6 сентября на деловом завтраке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященном роли кино в формировании ценностей и мировоззрения.
«Со времен перестройки картина из России могла претендовать на какое-то внимание и приз в том случае, если она в достаточной степени негативно относится к той стране, где она сделана. Это продолжается и до сих пор. Фильм „Анора“, который выстрелил и на Каннском фестивале, и на „Оскаре“, и так далее», — передает РБК слова Михалкова. Он добавил, что это кино слабое.
В ходе обсуждения Михалков отметил, что лично уважает достижения американского кинематографа и подчеркнул его влияние на национальное самосознание США. Режиссер напомнил, что значимые культурные образы в американском обществе были созданы именно киноиндустрией, что, по его словам, сыграло важную роль в истории страны во времена экономических трудностей.
Фильм «Анора» ранее привлек внимание международного сообщества: актер Юра Борисов, сыгравший главную роль, получил признание критиков и заманчивое предложение из США. При этом, американский актер Марк Дакаскос выразил желание поработать с ним после просмотра картины.
