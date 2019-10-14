Адвокаты отказываются защищать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

Представители адвокатского сообщества отказываются защищать Михаила Туватина, которого подозревают в убийстве 9-летней школьницы в Саратове. Скорее всего, мужчине назначат госзащитника, предполагают юристы.
Кто будет защищать Туватина на судебном процессе, станет известно 15 октября, передает издание «Подъем». «Я не горел желанием защищать, я такого рода подозреваемых не люблю защищать, но есть профессиональные обязанности. Сейчас я бы нашел способ отказаться», — рассказал изданию адвокат Геннадий Сурнин, представлявший интересы Туватина в 2011 году.
Как писало «URA.RU», мужчину подозревают в том, что утром 9 октября он убил 9-летнюю девочку в Саратове. Как рассказал сам Туватин, которого задержали через два дня, он убил девочку из опасения, что она может рассказать, что он самовольно занял чужой гараж. Сразу после задержания Туватина несколько сотен жителей Саратова собрались возле здания саратовского ГУ МВД и потребовали выдачи предполагаемого преступника.
Известно, что 35-летний Туватин имеет несколько судимостей. Одна из них — за изнасилование девушки в городе Энгельсе в 2011 году.