Власти и общественники Ямала не хотят вмешиваться в миграцию оленеводов на Камчатку

Уезжать с Ямала или нет — решение принимает семья оленеводов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Переселяться на Камчатку или нет — частное дело оленеводческих семей, поэтому ни власти, ни общественные организации Ямала не намерены вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного правительства.

«Ни о каком вмешательстве в этот процесс властей или общественных организаций речь не идет», — приводит пресс-служба слова президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) «Ямал — потомкам!» Эдуарда Яунгада. По словам главы организации, решение о переезде в другие регионы является вопросом индивидуальным для каждой семьи и зависит от множества факторов.

Кроме того, как отметил председатель Союза оленеводов Ямала Степан Вануйто, говорить о каких-либо тенденциях преждевременно. «Переселение оленеводов в другие регионы пока можно рассматривать лишь как единичные случаи», — отметил Вануйто.

Ранее руководители Центра развития оленеводства России Сергей Харючи и Михаил Яр посетили Камчатский край, где уже больше года живут и работают пять семей оленеводов-переселенцев из ЯНАО. На Дальнем Востоке власти восстанавливают оленеводство и стараются привлекать специалистов из других регионов, в том числе с Ямала.

При этом часть оленеводов отмечает: на Ямале остается слишком мало пастбищных территорий, поэтому альтернатив не слишком много — сокращать поголовье или откочевывать со стадами на территории соседнего Красноярского края. Переехавшие на Камчатку ямальцы успешно адаптировались к местным условиям, утверждают камчатские власти.