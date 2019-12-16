Жители ХМАО боятся покупать квартиры в новостройках

Жители Сургута стали чаще покупать квартиры на вторичном рынке Фото: Александр Константинов © URA.RU

Сургутские застройщики терпят убытки — горожане опасаются вступать в долевое строительство из-за рисков оказаться обманутыми дольщиками. Об этом «URA.RU» сообщил один из участников строительного рынка.

«Объемы продаж квартир в ноябре были заметно ниже, чем это обычно бывает под Новый год. Люди не хотят связываться с долевкой, насмотревшись на то, что сейчас происходит с замороженными жилыми комплексами. Однако из-за этого [у застройщиков] возникают проблемы с оборотными средствами, которые необходимы для продолжение строительства домов», — рассказал предприниматель. Он также добавил, что в лучшем положении оказались те застройщики, которые предлагают на рынке уже готовое жилье.

Подтверждают эту тенденцию и в риэлторских компаниях, которые фиксируют повышение покупательского спроса на вторичное жилье. «Сургутяне реально с опаской стали относиться к недостроенному жилью, и, начиная с апреля 2019 года, мы зафиксировали снижение количества сделок в сегменте новостроек. При этом общее количество сделок осталось на уровне прошлого года», — сообщил корреспонденту «URA.RU» директор риэлторской компании «Этажи» в Сургуте Андрей Лесин.

Ранее агентство уже сообщало о проблемах с вводом более десятка жилых комплексов в Сургуте. Ситуация находится на контроле у губернатора Югры Натальи Комаровой. На руководителей строительных компаний были возбуждены уголовные дела.