Сургут в шоке от разноса Комаровой. Как принимать критику губернатора

Губернатор Югры собрала в зале сургутской филармонии чиновников, застройщиков, банкиров и дольщиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте обсуждают сильнейшую критику губернатора Югры Натальи Комаровой, с которой она обрушилась на местных строителей и чиновников. Глава округа дала понять сургутскому мэру Вадиму Шувалову, что он должен отвечать за решению местной проблемы обманутых дольщиков: отстает срок сдачи почти полутора десятка домов (степень готовности — от 3 до 98%). Мэрия отчиталась окружному правительству, что дорожная карта по работе со строителями была разработана еще в апреле. Но губернатора такой ответ не устроил, документ на встрече с жителями она назвала «провальным» и посоветовала о нем забыть. Теперь заместитель Комаровой Андрей Зобницев обязан находиться в Сургуте, пока не представит план по решению проблемы.

Несмотря на резкость решений и высказываний Натальи Комаровой, говорят знатоки губернаторского характера, ни Зобницеву, ни Шувалову не стоит беспокоиться о своих карьерах, если они исправят ситуацию. «URA.RU» объясняет, как работают стрессовые задания от Комаровой.

Не смотря на остроту проблемы, на встречу с губернатором Югры пришли не все дольщики. Зал был наполовину пуст Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как отмечает источник в окружном правительстве, в Сургут губернатор ехала уже заранее с намерением продемонстрировать силу, но это вовсе не говорит о падении позиций мэра Вадима Шувалова. «Когда стало известно, что едет губернатор, мэрию Сургута попросили не выходить с публичными заявлениями. Понятное дело, что проблема дольщиков в Сургуте весьма серьезна и требует резких решений, особого контроля, пристального внимания. Разнос чиновников — рабочая практика Комаровой. Так сказать, дополнительный мотиватор в виде кнута, за которым также может последовать пряник», — резюмирует инсайдер.

В доказательство своих слов источник приводит критику мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева во время рабочей поездки Комаровой в его муниципалитет. Тогда градоначальнику досталось за срыв сроков возведения монумента памяти погибших в ДТП спортсменов Нефтеюганска. «Находящиеся на той встрече зрители подумали, что Дегтяреву можно собирать чемоданы и искать новое место работы, но ничего подобного не произошло. Комарова во время своих ревизионных поездок прежде встает на сторону обычных жителей и не боится спрашивать с муниципальных чиновников. Даже если в сложившейся проблеме нет их прямой вины, чиновникам все равно достанется по полной. Таким образом, обычные югорчане видят, что губернатор на их стороне, отчего им становится спокойней», — делится опытом чиновник из Нефтеюганска.

Чиновничья карьера у Шамиля Лукманова не задалась. Решение об его отставке принималось с учетом мнения губернатора Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Другой источник напоминает о ситуации конца 2018 года, когда сургутские спортсмены потребовали отставки местного куратора-чиновника Шамиля Лукманова. Тогда конфликт также как и в ситуации с дольщиками был решен почти сразу, но вышел на уровень округа. «Комарова вмешалась, выйдя с критикой местных властей. Процесс разрешения проблемы из-за этого затянулся, но у всех возникло ощущение, что именно губернатор все решил, и именно губернатор крепко держит весь регион на контроле», — добавил инсайдер.

Политолог Андрей Шуклин считает, что даже когда губернатор устраивает публичные разносы мэрам или другим подчиненным, то делается это в первую для демонстрации ее доминирующего положения в иерархии власти. «В этом смысле ее стратегия оправдана. Публичные претензии можно предъявить каждому мэру.

Комарова таким образом показывает, кто в доме хозяин, политический лидер. Получить нагоняй может любой мэр даже из списка любимчиков», — убежден эксперт.

Политолог Михаил Мартынов считает, что подобный стиль управления появился еще во время первого срока Комаровой и показал свою эффективность, позволив губернатору переизбраться на второй срок, сохранить шансы на третий. «А как по-другому руководить большим и сложным регионом? Надо понимать, что эту систему управления придумала не Комарова, это называется вертикаль власти. Местное самоуправление в эту систему и включено. Это общегосударственная система, есть губернаторы, которые действуют жестче. Это реалии современной России. Ручное управление по вертикали. В этом плане Комарова действует в соответствии с единственной возможной схемой», — считает эксперт.