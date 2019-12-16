Рогозин пообещал построить лифт на Луну за колоссальные деньги

Россия собирается создать универсальный посадочный модуль на Луну. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — заявил Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме «Восточный». Как передает слова главы Роскосмоса «Национальная служба новостей», на разработку этого лифта понадобятся «колоссальные средства», поэтому реализация проекта не обойдется без участия частных инвесторов.
Во время встречи с журналистами на «Восточном» Рогозин также сообщил, что недостроенные объекты первой очереди космодрома могут разрушиться, если ими не заняться. К ним относятся жилые дома, железные дороги, автотрассы, котельные и депо. Их строительством будут заниматься одновременно с работами над второй очередью, передает RT.