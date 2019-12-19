Власти Ямала нашли лишние миллиарды в бюджете

Депутаты Заксобрания Ямала на профильных комитетах рассмотрели уточнения в окружной бюджет на 2019 год Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бюджет Ямала на 2019 год станет профицитным почти на три миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте закона главного финансового документа округа.

«Пункт 3 изложить в следующей редакции: профицит окружного бюджета в сумме 2 752 167 тыс. рублей», — следует из документа. В предыдущей редакции закона в данном пункте было указано, что дефицит окружного бюджета составляет ноль рублей.

В беседе с «URA.RU» первый зампредседателя окружного парламента Виктор Казарин пояснил, что внесенные изменения связаны с уменьшением расходов бюджета на 2,8 млрд. рублей. «Общий объем расходов окружного бюджета на 2019 год определен в сумме 212,5 млрд. рублей (ранее был 215,3 млрд рублей, прим.ред.). Бюджет Ямала всегда является самодостаточным и социально ориентированным. Профицит бюджета в соответствии с проектом закона будет учитываться в виде свободных остатков средств окружного бюджета», — рассказал депутат. Он также добавил, что остатки пойдут на развитие дорожного строительства, социальную сферу, инвестиционные проекты, целевые субсидии муниципалитета, а также расходные обязательства региона.

В 2018 власти Ямала потратили 167 млрд рублей, а профицит составил 45,2 млрд рублей. Он формировался за счет роста добычи углеводородов на Ямале и устойчивых цен на мировых рынках. Также округ привлек дополнительные инвестиции на 1,7 миллиарда рублей и получил около 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за выпадающие доходы.

В будущем году казна округа составит 245 млрд рублей. Проект бюджета на 2020 год депутаты Заксобрания ЯНАО согласовали в ноябре. Доходная и расходная части предусмотрены в объеме. Финансовый документ сверстан без дефицита.