Капитан Putin Team подарил свитер президенту США. ФОТО

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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр
Нападающий Александр Овечкин сделал рождественский подарок американскому президенту Дональду ТрампуФото: Антон Белицкий © URA.RU

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России по хоккею Александр Овечкин побывал на рождественском вечере президента США Дональда Трампа. Спортсмен вручил американскому лидеру игровой свитер со своей фамилией, сообщает «Газета.Ru».

«Во время визита Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер», — пишет издание. Мероприятие спортсмен посетил вместе с супругой Анастасией Шубской. Ужин прошел в резиденции президента Мар-а-Лаго, отмечает телеканал «360».

Александр Овечкин является создателем общественного движения Putin Team, которое объединяет сторонников президента России Владимира Путина. В их число вошли многие известные россияне, включая экс-звезду «Уральских пельменей» Юлию Михалкову.

Ранее другой нападающий сборной России Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», подтвердил наличие у него гражданства США. Малкин также входит в движение Putin Team, напоминает RT.

Александр Овечкин вручил Дональду Трампу игровой свитер со своей фамилией
Фото: telegram-канал Пул №3

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-
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