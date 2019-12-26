Глава Совета по правам человека выступил против выходного дня 31 декабря

Валерий Фадеев не считает правильным давать россиянам дополнительный выходной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

31 декабря в России на данный момент просто нельзя делать выходным днем по многим причинам. Такое мнение высказал глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя широко обсуждающуюся в парламенте и российских регионах инициативу о введении в РФ нового выходного дня.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Работать надо больше», — заявил Фадеев в интервью РИА «Новости». Глава СПЧ также отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят — «мы и так много работаем, а зарплата маленькая». «Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно», — подчеркнул Фадеев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко публично выступила за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в следующем году на законодательном уровне, отмечает RT.

Власти ряда регионов объявили выходным днем 31 декабря уже в этом году, рабочей стала суббота, 28 декабря. Речь идет о Свердловской, Магаданской, Владимирской, Курганской, Калининградской, Сахалинской областях, Татарстане, Карелии и других субъектах. Президент РФ Владимир Путин назвал «логичным» решение сделать последний день уходящего года выходным.

Между тем, все решения глав регионов в любом случае распространяются лишь на чиновников. Согласно подписанным главами регионов постановлениям, отдыхать 31 декабря будут сотрудники бюджетных учреждений и госслужащие, то есть чиновники, находящиеся под прямым подчинением губернаторов. Органам государственной власти, иным госорганам, администрациям муниципалитетов и подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям лишь рекомендовано перенести выходной.