25 декабря 2019

На Урале полицейские собрали гигантскую елку из машин. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, мигалки, чп, место проишествия, лубянская площадь, полицейские автомобили, полицейское оцепление
Так полицейские решили поздравить жителей Челябинска с Новым годомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинские полицейские записали поздравление к Новому году, в конце которого показали большую елку из патрульных машин. Ролик опубликован на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Для видео сотрудники полиции придумали сюжет, главным героем которого стал Дед Мороз. Он спешит поздравить челябинцев с Новым годом, но рискует не успеть на праздник, потому что его конь заболел. На помощь волшебнику приходят полицейские — они отвозят его на патрульных машинах в полицейскую академию. В конце видео два десятка полицейских машин выстраиваются в большую елку, которая мигает проблесковыми маячками.

Не во всех регионах празднование Нового года проходит на позитивном фоне. Ранее телеканал 360 сообщал, что начальник полиции Калининграда заставил своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги, чтобы украсить кабинеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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