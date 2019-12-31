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Четверо пострадавших в крупной аварии в ХМАО остались в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший в ДТП Владислав Коваленко. Екатеринбург, травма, нога, перелом, больница, реабилитация
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянииФото: Анна Майорова © URA.RU

Четверо пострадавших в аварии с автобусом в ХМАО по-прежнему находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Сейчас четверо пациентов находятся в Сургутской клинической травматологической больнице. «Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная», — рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. Уточняется, что медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

ДТП на трассе Лянтор — Нижнесортымский произошло 30 декабря. По предварительным данным, водитель автобуса «Кароса», который перевозил вахтовиков, протаранил автомобиль «Кировец». Сообщалось, что всего в аварии пострадали 12 человек. Восемь пострадавших получили амбулаторную помощь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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