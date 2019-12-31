Четверо пострадавших в крупной аварии в ХМАО остались в больнице

Четверо пострадавших в аварии с автобусом в ХМАО по-прежнему находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения Югры.
Сейчас четверо пациентов находятся в Сургутской клинической травматологической больнице. «Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная», — рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. Уточняется, что медицинская помощь оказывается им в полном объеме.
ДТП на трассе Лянтор — Нижнесортымский произошло 30 декабря. По предварительным данным, водитель автобуса «Кароса», который перевозил вахтовиков, протаранил автомобиль «Кировец». Сообщалось, что всего в аварии пострадали 12 человек. Восемь пострадавших получили амбулаторную помощь.