03 января 2020

Производитель «Суперджетов» потребовал миллиард от крупной авиакомпании

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Производитель Sukhoi Superjet 100 подал почти миллиардный иск к авиакомпании «Ираэро»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая является разработчиком и производителем самолетов Sukhoi Superjet 100, через потребовала взыскать около 1 миллиарда рублей от иркутской авиакомпании «ИрАэро».

«Иск поступил в суд 30 декабря 2019 года, к производству он пока не принят. Сумма исковых требований составляет более 941 миллиона рублей. Компания „Ираэро“ по состоянию на май 2019 года располагала девятью самолетами SSJ100, всего в парке перевозчика около 30 самолетов. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям России и зарубежья, еженедельно выполняя более 150 рейсов», — пишет РИА «Новости». Какие-либо детали иска, поданного «Гражданскими самолетами Сухого», пока не разглашаются.

В конце декабря стало известно о том, что Минпромторг РФ направит дополнительные 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который должен стать усовершенствованной версией Sukhoi Superjet 100. До этого в мае министерство уже выделяло 3,5 миллиарда рублей на первый этап проектных работ.

В последнее время появлялось много сообщений о неисправностях в SSJ-100. В мае 2019 года такой самолет загорелся во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево», в результате чего погиб 41 человек. Недавно бывший советник министра транспорта России, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев публично назвал Superjet помесью кобылы и ишака. По мнению Толбоева, самолеты «Суперджет» «не подчиняются ни летчикам, ни конструкторам».

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© Служба новостей «URA.RU»
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