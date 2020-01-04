Производитель «Суперджетов» потребовал миллиард от крупной авиакомпании

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая является разработчиком и производителем самолетов Sukhoi Superjet 100, через потребовала взыскать около 1 миллиарда рублей от иркутской авиакомпании «ИрАэро».
«Иск поступил в суд 30 декабря 2019 года, к производству он пока не принят. Сумма исковых требований составляет более 941 миллиона рублей. Компания „Ираэро“ по состоянию на май 2019 года располагала девятью самолетами SSJ100, всего в парке перевозчика около 30 самолетов. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям России и зарубежья, еженедельно выполняя более 150 рейсов», — пишет РИА «Новости». Какие-либо детали иска, поданного «Гражданскими самолетами Сухого», пока не разглашаются.
В конце декабря стало известно о том, что Минпромторг РФ направит дополнительные 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который должен стать усовершенствованной версией Sukhoi Superjet 100. До этого в мае министерство уже выделяло 3,5 миллиарда рублей на первый этап проектных работ.
В последнее время появлялось много сообщений о неисправностях в SSJ-100. В мае 2019 года такой самолет загорелся во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево», в результате чего погиб 41 человек. Недавно бывший советник министра транспорта России, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев публично назвал Superjet помесью кобылы и ишака. По мнению Толбоева, самолеты «Суперджет» «не подчиняются ни летчикам, ни конструкторам».