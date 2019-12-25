Министр Мантуров рассказал, во сколько обойдется продвижение Superjet и МС-21

За два года на развитие SSJ и МС-21 потратят более 50 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

На продвижение российских самолетов Sukhoi Superjet (SSJ) и МС-21 государство потратит более 100 млрд рублей за 2 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, бюджет по этим двум моделям уже расписан на ближайшие два года. «В части финансирования НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — ред.) мы планируем в 2020—2022 годах направить до 56 млрд рублей на программы по SSJ и МС-21, включая работы по импортозамещению», — цитируют Мантурова «Известия».

Глава Минпромторга также отметил, что поддержка лизинга SSJ и МС-21 потребует до 29,5 млрд рублей на два года, а для создания системы послепродажного обслуживания будет направлено 22,1 млрд рублей из федерального бюджета. Также отдельно будет направлено до 13,7 млрд рублей для вывода МС-21 на рынок.

Министр добавил, что из произведенных 160 самолетов больше 100 сейчас совершают перелеты внутри страны. Самым большим покупателем является «Аэрофлот», у авиакомпании сейчас находится 49 самолетов. До конца года, по словам Мантурова, планируется передать компании еще несколько машин.

В конце декабря стало известно, что на разработку самолета Superjet New Минпромторг направит дополнительные 15 млрд рублей на проектирование самолета Superjet New. До этого в мае министерство уже выделяло 3,5 млрд рублей на первый этап проектных работ.

В последнее время появлялось много сообщений о неисправностях в SSJ-100. В мае 2019 года такой самолет загорелся во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево», в результате чего погиб 41 человек, напоминает «Национальная служба новостей».