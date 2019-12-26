«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»

Производителям оказывается непросто продать самолеты SSJ-100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) находится под угрозой срыва. Причиной этого является то, что покупатели не хотят приобретать эти самолеты без официальных гарантий от госкорпорации «Ростех».

«Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация „Ростех“ долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов. Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового. Это распространенный в мировой практике инструмент продвижения новой авиатехники. Без гарантии остаточной стоимости банки попросту отказываются финансировать покупку SSJ100», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

В конце декабря стало известно, что на разработку самолета Superjet New Минпромторг РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на проектирование самолета Superjet New. До этого в мае министерство уже выделяло 3,5 млрд рублей на первый этап проектных работ.

В последнее время появлялось много сообщений о неисправностях в SSJ-100. В мае 2019 года такой самолет загорелся во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево», в результате чего погиб 41 человек.

Недавно бывший советник министра транспорта России, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев публично назвал Superjet New помесью кобылы и ишака в разговоре с «Национальной службой новостей». По мнению Толбоева, самолеты «Суперджет» «не подчиняются ни летчикам, ни конструкторам».