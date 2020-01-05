Куда сбежал срочник из Забайкалья, россиянам могут перестать индексировать пенсии, власти разрешили заранее оплачивать НДФЛ. Главное за выходные — в подборке «URA.RU»

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О планах уральского срочника, сбежавшего из воинской части в Забайкалье, рассказал водитель BlaBlaCar

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Сегодня 5 января, воскресенье. И вот главные новости за выходные:

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник Артур Хакимов. Перед исчезновением солдат отправил матери SMS и выключил телефон. Командование Восточного военного округа назвало причину, из-за которой солдат убежал из части. Позже планы Хакимова и его примерное местонахождение раскрыл попутчик срочника.

Россиянам могут перестать индексировать пенсии. Экономист рассказал, при каких условиях это произойдет.

Власти разрешили россиянам оплачивать подоходный налог заранее. Инициатива позволит вносить платежи авансом и не допускать задолженности.

Российские компании уже решили, когда и на какую сумму поднимут сотрудникам зарплаты. Также выплаты планируется повысить и в иностранных организациях, работающих в России.

Депутаты Госдумы хотят отменить в стране транспортный налог. Ранее его вводили ради финансирования дорожной сферы, но позже появился другой источник.

Владимир Соловьев раскритиковал комика Тимура Батрутдинова за интервью, в котором он рассуждает об идеологии страны. Телеведущий считает, что шоумен выражается «пошлейшими оппозиционными штампами».

В России хотят изменить брачный возраст. Поправки коснутся оснований, позволяющих вступать в брак несовершеннолетним. Телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова назвала инициативу ерундой. Также свое мнение по поводу нововведения высказала певица и глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи Диана Гурцкая.

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© Служба новостей «URA.RU»
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