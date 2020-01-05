Певица Диана Гурцкая отреагировала на идею изменить брачный возраст

Гурцкая считает, что следует исключить случаи, когда брак регистрируется, исходя из местных традиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественная палата России (ОП РФ) настороженно относится к предложению Минюста России изменить брачный возраст. Об этом заявила певица и глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения [возраста вступления в брак]», — цитирует Гурцкая РИА «Новости». Она отметила, что сегодня граждане в возрасте 16 лет могут зарегистрировать брак при наличии уважительных причин. Семейный кодекс дает такое право органам местного самоуправления.

Гурцкая подчеркнула, что если правительство страны планирует уточнить уважительные причины, то она поддержит эту инициативу. По ее мнению, все регионы должны иметь одинаковые условия, при которых можно вступить в брак до 16 лет. Певица считает, что следует исключить случаи, когда отношения регистрируются, исходя из местных традиций и обычаев.

Министерство юстиции России работает над законопроектом, который скорректирует возраст вступления в брак в стране. Поправки коснутся также оснований, позволяющих вступать в брак несовершеннолетним. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что снижать возраст вступления в брак нет смысла, передает агентство Nation News.