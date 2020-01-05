Правительство разрешило оплачивать НДФЛ заранее

С 1 января 2020 года были расширены возможности единого налогового платежа Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Россияне могут рассчитаться авансом за подоходный налог. С 1 января 2020 года можно положить деньги на счет Федерального казначейства, которые затем будут списываться в уплату НДФЛ.

«Такой инструмент позволяет вносить платежи заранее и не допускать задолженности», — пишет «Российская газета». Раньше при помощи этой системы можно было платить налоги на землю, автомобиль и недвижимость. Возможности единого налогового платежа были расширены, так как существуют ситуации, при которых обязанность платить подоходный налог возникает не у работодателя, а у самого человека. Например, продажа имущества или доход от сдачи жилья в аренду.

Кроме того, изменятся сроки проведения зачета единого налогового платежа. Если долга нет, зачет будет проведен до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней с момента направления налогового уведомления либо со дня поступления авансового платежа, если человек выплатил его после получения уведомления.