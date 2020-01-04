03 января 2020

Экономист раскрыла сценарий, при котором россиянам перестанут индексировать пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, старушки, пенсионерки, бабушки, старость, пенсия, бабушки в платках
Названо условие прекращения роста пенсий в РоссииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Российские власти могут приостановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако произойдет это лишь в случае кардинальных негативных изменений на нефтяном и валютном рынках. Такое мнение высказала финансовый аналитик, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Власти могут приостановить индексацию пенсий, если средние цены на нефть в 2020—2022 годах упадут ниже 40 долларов за баррель, а курс доллара взлетит выше 90 рублей», — рассказала она в интервью «Российской газете». Правда, по словам Мильчаковой, на данный момент подобный сценарий развития событий является абсолютно фантастическим и вряд ли в обозримой перспективе он будет реализован на практике. «Ничего реального не может помешать пенсиям вырасти», — добавила эксперт.

Как ранее писало «URA.RU», глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявлял о том, что на 1 октября прошлого года средний размер пенсий по старости составил 15 495 рублей. «Если говорить в среднем (по старости, инвалидности, потере кормильца) — 14 953», — говорил он. К таким же показателям пенсии склоняется и Минтруд РФ. Там говорили о том, что средняя пенсия в России составляет 15,5 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года для неработающих пенсионеров была произведена индексация страховых пенсий на 6,6%. Следующая индексация запланирована на 1 апреля: она произойдет лишь после того, как Росстат определит темпы роста прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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